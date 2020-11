Aus für alle Amateure: Auch Stadtfußball bis Jahresende „stillgelegt“

Leipzig. Am Mittwoch hatte der Sächsische Fußball-Verband angesichts der „Corona-Lage“ beschlossen, im Dezember keine Spiele mehr anzusetzen , nun zieht der Fußball-Verband der Stadt Leipzig (FVSL) nach. Zwar hofft man auf Stadtebene wie auch im Land, den Pokalsieger ermitteln zu können, doch es zeichnet sich ab, dass die Punktspiele eventuell nicht über die Hinrunde, also die erste Halbserie hinauskommen. In der Stadtliga wären für dieses Minimalziel nur noch acht Spieltage offen – eine relativ moderate Anzahl.

„Wenn wir allerdings schon im Januar weiterspielen könnten, wäre auch mehr möglich“, hofft Jörg Löber, der Spielausschuss-Vorsitzende des FVSL. „Wie es dann weitergehen könnte, ist vorerst jedoch noch offen“, sagt Loeber. Darüber habe man noch nicht abschließend beraten. Denkbar wäre zum Beispiel eine Aufteilung in Meisterschafts- und Abstiegsrunde, doch das ist bislang im FVSL keineswegs beschlossene Sache. Dagegen ist eines klar: „Wir setzen erst wieder Spiele an, wenn die Mannschaften vorher mindestens 14 Tage lang Gelegenheit hatten zu trainieren“, unterstreicht Loeber.

Den Stadtpokal will man komplett durchziehen, obwohl der Wettbewerb hier noch nicht so weit gediehen ist wie auf Landesebene. „Wenn wir im Januar weiterspielen können, ist das noch möglich“, zeigt sich Loeber überzeugt. Derzeit sind erst zwei Runden gespielt, steht die dritte Runde an. Das heißt: Es sind noch stattliche 32 Teams im Rennen. Mithin stehen inklusive Finale immerhin fünf Runden aus. Dennoch will man wie auf Landesebene natürlich gern einen Sieger ermitteln, nicht zuletzt, um ihn in den nächsthöheren Wettbewerb, hier also den Wernesgrüner Sachsenpokal, schicken zu können.