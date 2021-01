Aus gegen Drittligisten im Pokal: Real Madrid blamiert sich gegen CD Alcoyano in Überzahl

Real Madrid hat sich durch ein 1:2 nach Verlängerung beim Drittligisten CD Alcoyano blamiert und ist in der dritten Runde des spanischen Pokals ausgeschieden. Ohne den erst in der 98. Minute eingewechselten Nationalspieler Toni Kroos und weitere Stammkräfte auf dem Platz waren die Königlichen am Mittwochabend in Alcoy zwar durch Eder Militao in Führung gegangen (45. Minute).

