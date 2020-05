Nach Aus bei Hertha BSC: Klinsmann unterstützt Aktion der Stuttgarter Kickers - auch Gnabry hilft

Nach seinem fluchtartigen Abschied von Hertha BSC hat sich Jürgen Klinsmann zurückgezogen - mit einer Grußbotschaft an die Fans der Stuttgarter Kickers hat er sich nun aus seiner kalifornische Heimat zu Wort gemeldet. Hintergrund ist das Online-Geisterderby seines ehemaligen Klubs gegen den SSV Reutlingen am 10. Mai. „Ich habe mir jetzt selber auch online Karten besorgt, um dort dann zuzuschalten. Es wird ein bisschen früh bei mir am Morgen sein, aber ich probiere es trotzdem“, sagte der 55-Jährige in einem Video, das die Kickers am Mittwoch verbreiteten.