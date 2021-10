Aus im Elfmeterschießen: Titelverteidiger Manchester City scheitert im Ligapokal an West Ham

Trainer Pep Guardiola hatte keineswegs eine B-Elf aufgestellt, wie es sonst ab und zu in diesem Wettbewerb von den Top-Klubs praktiziert wird. Mit Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne oder Raheem Sterling standen zahlreiche Stammspieler auf dem Platz. Doch der Favorit verpasste es, in der regulären Spielzeit gegen die Londoner ein Tor zu erzielen, sodass es ohne Verlängerung direkt in die Entscheidung vom Punkt ging.