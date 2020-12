Aus für Imke Wübbenhorst: Trainerin muss beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte gehen

Imke Wübbenhorst ist nicht mehr Trainerin der Sportfreunde Lotte. Wie der Klub aus der Regionalliga West am Dienstag mitteilte, wurde die eigentlich bis 2022 geplante Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Damit reagierte der Tabellen-Drittletzte auf die anhaltende sportliche Talfahrt mit nur drei Siegen aus 19 Spielen. "So wie bisher kann und soll es nicht weitergehen. Das muss sofort in den Kopf jedes einzelnen Spielers", sagte der Vereinsvorsitzende Sven Westerhus. Bis auf weiteres ist der bisherige Co-Trainer Andy Steinmann (35) neuer Chefcoach.

