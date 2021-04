"Dieser Fehler ärgert sehr": Pauline Starke patzt auch bei Judo-EM

Das kannte Pauline Starke alles schon. „Ich habe leider gleich meinen ersten Kampf verloren – mit dem selben doofen Fehler wie vor wenigen Wochen in Tel Aviv“, ärgerte sich die Judoka vom JT Hannover. Wie schon beim Grand Slam in Israel schied Starke nun auch bei der Frauen-Europameisterschaft in Lissabon in der ersten Runde aus.

Vorteile in der regulären Kampfzeit

Dort stand sie am Freitagvormittag in der Klasse bis 57 Kilogramm der erfahrenen Österreicherin Sabrina Filzmoser gegenüber. In den vier Minuten der regulären Kampfzeit hatte die Hannoveranerin noch Vorteile. Doch eine Wertung schafften sie und auch Filzmoser nicht.