Aus Leihe wird Vertrag: RB Leipzig bindet Benjamin Henrichs bis 2025

Leipzig. RB Leipzig macht in Sachen Kader für die Zukunft weiter Nägel mit Köpfen. Benjamin Henrichs, bisher lediglich auf Leihbasis in den Reihen des Bundesligisten, hat einen Vertrag bis 2025 bei den Sachsen unterschrieben. Das bestätigte der Klub am Montagnachmittag. Er soll rund 15 Millionen Euro kosten. Durch seinen 15. Saisoneinsatz am Samstag beim 4:1 bei Werder Bremen griff eine Kaufvereinbarung zwischen den Messestädtern und der AS Monaco.

Erstmals seit Monaten schmerzfrei

Henrichs kam im Juli des vergangenen Jahres zunächst für zwölf Monate vom französischen Erstligisten an den Cottaweg - nun bleibt er langfristig. "Er hatte in der aktuellen Saison etwas Pech mit seiner Verletzung, verfügt aber als deutscher Nationalspieler über eine hohe fußballerische Qualität, ist variabel einsetzbar und wird noch großen Einfluss auf unser Spiel nehmen", sagte Markus Krösche laut Mitteilung. "Durch seine Mehrsprachigkeit ist er zudem ein wichtiges Bindeglied innerhalb der Mannschaft." Tatsächlich sei es das erste Mal in seiner Karriere, dass er mit wirklich jedem Teammitglied kommunizieren könne, sagte der so Gelobte am Montag in einer kurzfristig anberaumten Medienrunde und fügte lächelnd hinzu: "Da kann ich dann übersetzen, wenn die Übungsformen im Training mal wieder etwas kompliziert werden."

Für den Nationalspieler ist der langfristige Kontrakt an der Pleiße einer der positiven Punkte in einer sportlich mehr als schwierigen Saison, "ein super Gefühl". Unter anderem wegen Problemen mit der Patellasehne verpasste der 24-Jährige rund die Hälfte der bisherigen Bundesliga-Saison. "Ja, das ist alles nicht so gelaufen, wie ich mir das erhofft hatte", so Henrichs. Bereits die ersten Partien im Sommer habe er nur unter Schmerzen absolvieren können. "Ich spiele jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit schmerzfrei." Die RB-Verantwortlichen geben ihm Zeit, steigern die Belastung allmählich. In Bremen am Samstag stand er erstmals seit dem 31. Oktober wieder in der Startelf und 45 Minuten auf dem Platz.

Keine Umzugs-Lkw nötig

"Ich fühle mich wirklich sehr wohl hier und freue mich, dass ich jetzt mit RB Leipzig in die kommenden Jahre gehe." Dass die vergangenen Monate schwierig gewesen seien, habe daran nichts geändert. "Wenn du im Heimspiel gegen ManUnited auf der Tribüne sitzt und die da unten führen nach 18 Minuten 2:0, dann macht das einfach Bock, dann willst du einfach Teil der Mannschaft und auf dem Platz sein, und zwar so schnell wie möglich." Dort agiert Henrichs am liebsten im Mittelfeld. "Das habe ich Julian Nagelsmann auch so gesagt. Aber ich spiele natürlich dort, wo der Trainer mich aufstellt." Die Gespräche mit dem Coach waren es auch, die ihn dazu bewegten, den Weg von Monaco nach Leipzig zu gehen. "Er hat mir genau erklärt, wie und wo er mich sieht. Jetzt will ich ihm und mir beweisen, dass ich das auch kann."

Henrichs hat auch die Hoffnung auf eine Nominierung für die EM noch nicht begraben, obwohl er zum jüngsten DFB-Lehrgang keine Einladung erhalten hatte. "Das habe ich verstanden. Ich habe ja seit meiner Verletzung noch kein Spiel über 90 Minuten gemacht." Vor dieser Zeit hatte der gebürtige Bocholter zum Kader von Joachim Löw gehört. "Es ist seine Entscheidung. Natürlich hoffe ich nach wie vor."