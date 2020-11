Aus neu mach alt: RB Leipzigs eingespieltes Team rettet den Punkt

Frankfurt/Main. Ein frischer Wind weht durch die Startelf von RB Leipzig beim Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt . Neuzugang Alexander Sörloth steht von Anpfiff an eine Halbzeit lang auf dem Rasen. Chancen hat er, leitet auch selbst einige ein. Zum Treffer reicht es in den ersten 45 Minuten aber nicht. Zumindest nicht auf Seiten von RBL. Denn Frankfurt schafft die Führung kurz vor der Pause aus einer Standardsituation heraus. Die Bullen müssen das erste Standard-Gegentor der Saison hinnehmen.

Drei Wechsel zur Halbzeit

Doch man will gerade Sörloth Zeit geben. Der Norweger kommt aus einer ganz anderen Liga. Beim türkischen Süper-Lig-Club erzielte der Stürmer vergangene Saison 24 Treffer. Aber: Das Tempo und die Umstände unterscheiden sich deutlich von dem, was in der Bundesliga Gang und Gäbe ist. All das muss er zuerst verarbeiten. Erschwerend kommt der aktuelle Spielplan hinzu, der kaum Trainingseinheiten zulässt. „Alexander hat mit uns sehr wenig trainiert, er war auch mit der Nationalmannschaft in der Länderspielpause unterwegs“, erklärt Trainer Julian Nagelsmann die konkrete Lage.