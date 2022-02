"Aus Solidarität mit der Ukraine": England lehnt zukünftige Länderspiele gegen Russland ab

Klare Ansage der FA: Der englische Fußballverband will bis auf weiteres keinerlei Länderspiele mehr gegen Russland austragen. Hintergrund sei der russische Krieg gegen die Ukraine, teilte der Verband am Sonntagabend mit. "Aus Solidarität mit der Ukraine, und um die von der russischen Führung verübten Gewalttaten vollkommen zu verurteilen, kann die FA bestätigen, dass wir für die absehbare Zukunft in keinerlei Länderspielen gegen Russland antreten werden“, hieß es in der Mitteilung des Verbands. Das schließe jegliche Spiele in jeder Altersgruppe und im Behindertensport mit ein. Anzeige

Unter dem Eindruck der dramatischen Bilder aus der Ukraine wird Russland auch im Weltsport zunehmend isoliert. Die FIFA hat, ebenfalls am Sonntagabend, vorerst internationale Fußballspiele auf russischem Boden untersagt und drohte mit einem Komplett-Ausschluss aus allen Turnieren. Einige Verbände und Spieler haben bereits eigene Entscheidungen getroffen: Mit Weltfußballer Robert Lewandowski als eindringlichem Mahner kündigten der polnische sowie später auch der schwedische und der tschechische Fußball-Verband an, nicht zu den WM-Playoffs Ende März in Russland antreten zu wollen.