Wegen rasanter Ausbreitung der Omikron-Variante: Fortuna Düsseldorf sagt Trainingslager in Spanien ab

Zweitligist Fortuna Düsseldorf wird in der kommenden Woche nicht ins Trainingslager nach Marbella (Spanien) reisen. Wie die Fortuna am Samstag mitteilte, folge der Verein den Empfehlungen aller relevanten, medizinischen Entscheidungsstellen, die aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens von einem Trainingslager in Spanien abraten.

