"Ich dachte tatsächlich, dass wir das Corona-Thema vor Weihnachten begraben haben. Das war leider nicht so", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitagmittag an der Säbener Straße konsterniert und erklärte: "Bei der Nachuntersuchung, die wir bei jedem Spieler machen, der mit Corona infiziert war, haben wir bei Phonzy Anzeichen einer Myokarditis, einer leichten Herzmuskelentzündung festgestellt. Er ist bis auf Weiteres erst mal raus aus dem Training und wird auch in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das muss komplett ausheilen. Es ist aber von Ultraschall her nicht so dramatisch." Davies' genaue Ausfalldauer sei "noch nicht bestimmt", bei Bayern rechnet man jedoch "längere Zeit" nicht mit dem Kanadier. Noch am Mittwoch hatte Davies nach seiner Covid-19-Infektion erstmals wieder an der Säbener Straße trainiert, mischte augenscheinlich fit und happy sofort in der Teameinheit mit.