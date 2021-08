Erneuter Ausfall: HSV-Verteidiger Josha Vagnoman erleidet Muskelsehnenriss im Oberschenkel

Vier Einsätze bei der U21-EM

Sein Debüt gab der U21-Europameister in der Saison 2017/18 in der Bundesliga beim 0:6 gegen den FC Bayern München. Seitdem kamen 52 Spiele im Bundesliga-Unterhaus hinzu, in denen er drei Tore und zwei Vorlagen beisteuerte. Bei der U21-Europameisterschaft im Sommer stand der 1,87 Meter große Außenverteidiger in vier Spielen auf dem Platz. Im Halbfinale und Finale kam er allerdings nicht zum Einsatz.