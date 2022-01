Ausfälle im 96-Angriff: Herz-Untersuchung bei Hinterseer

Trainer Christoph Dabrowski muss am Samstag bei der Generalprobe gegen Bremen auf drei Angreifer verzichten. Linton Maina liegt seit zwei Tagen mit Grippe flach. Sein Corona-Test in negativ - ebenso wie bei Hendrik Weydandt, der aber im privaten Umfeld eine infizierte Kontaktperson angab und sich sich selbst isoliert. Weydandt trainiert seit zwei Tagern individuell mit Fitmacher Felix Sunkel. Lukas Hinterseer hatte sich zwei Wochen vor Weihnachten mit dem Corona-Virus infiziert. Die Infektion hinterließ Spuren.

Seit Trainingsstart trainiert der Stürmer eher nebenan statt mittendrin. Am Donnerstag startete er wieder mit dem Team ins Training, die Spielform ließ er aber aus und ging früher in die Kabine. Viel gemacht hat Hinterseer in dieser Vorbereitung im Vergleich zu den Kollegen noch nicht - so als gäbe es ein Belastungslimit, dass Hinterseer auf keinen Fall überschreiten darf.