Ausfälle, Niederlagen, Druck: RB Leipzig und Paris Saint-Germain vor dem Wiedersehen

PSG hat mehr Champions-League-Erfahrung

RB Leipzig vs. Paris Saint-Germain: Die Kontrahenten vor #RBLPSG im Gegnercheck

Trotzdem überwiegt die Erfahrung der französischen Mannschaft. Denn trotz aller Ausfälle hat der verbliebene Kader doppelt so viele Champions-League -Spiele gemacht wie die Akteure von RB Leipzig . Der Start in die neue Saison der Königsklasse lief für beide Mannschaften ähnlich: Ein Sieg gegen Istanbul Basaksehir und eine Niederlage gegen Manchester United stehen jeweils zu Buche. Der Unterschied: Paris hat eine positive Torbilanz von 3:2. Bei RB stehen nach der 0:5-Klatsche gegen ManU 2:5 Tore auf dem Konto.

Die Bullen haben zudem das vergangene Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach verloren. Nach einer zähen ersten und dynamischeren zweiten Hälfte gingen die drei Punkte an die Fohlen. Damit gab die Nagelsmann-Elf die Tabellenführung in der Bundesliga an den FC Bayern München ab und belegt derzeit den dritten Platz.

Anzeige