Ausflug ins Gesundheitsamt beendet: Stadt Leipzig öffnet Sporthallen wieder

Leipzig. Es war nur ein kurzer Ausflug in das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig, den zwei Hallenwarte am Dienstag absolviert haben. Zwei Tage lang wurden sie hier „zur Überwachung der Corona-Maßnahmen in der Quarantänekontrolle“ eingesetzt. Ab Mittwoch dürfen sie wieder ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen, denn ihre kurze Abwesenheit hatte direkte Konsequenzen, die bei den Sportvereinen der Messestadt für Aufruhr gesorgt hatten. Konkret blieben ohne die beiden Hallenwarte die Sporthallen der 157. Schule, der Schule am Leutzscher Holz sowie der Nachbarschaftsschule geschlossen – auch für die hier trainierenden Vereine.

