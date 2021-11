Ausflug mit Folgen: RB Leipzigs Gvardiol kommt mit Verletzung von WM-Quali zurück

Der Rest der RB-Crew lief sich im Training zum Feiertag für den Auftritt in Sinsheim ein, straffte Körper, dehnte Muskeln und Bänder. Schließlich lauert Liga-Gegner Hoffenheim mit voller Bude auf die Bullen-Herde. Das Stadion wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit 30 150 Fans rappelvoll sein. Mit maximaler Ausbeute will die Elf von Jesse Marsch hingegen das auswärtige Rund verlassen.

Kevin Kampl (31), der zum Feiertag ausgeruht nach einer Stippvisite in heimatlichen Gefilden am Cottaweg mitkickte, will die positive Entwicklung der letzten Spiele fortsetzen: „Die Mannschaft macht Fortschritte, wir finden immer besser in den Spielstil, den der Trainer von uns sehen will. Den Aufschwung müssen wir mitnehmen.“