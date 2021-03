Ausgerechnet gegen Bayern: Einsätze von RB Leipzigs Halstenberg und Angelino wackeln

Leipzig. Am frühen Freitagabend schweben die Bayern im gecharterten Flieger ein, danach geht es im Mannschaftsbus Richtung Innenstadt. Bis zum Anpfiff des Sonnabend-Knüllers in der Red-Bull-Arena (18.30 Uhr) werden die Stars von den Bediensteten des Steigenberger-Hotels verwöhnt.

Das von Guntram Weipert geleitete Fünfsterne-Hotel hat harte Zeiten hinter sich (und vor sich), muss(te) in der Pandemie stündlich neue Absagen erleiden. So hatte man unter anderem für Jürgen Klopps Liverpooler Nudeln, Steaks und Salat eingeholt, Kopfkissen und Bettdecken aufgeschüttelt. Wenige Tage vor der avisierten Anreise kam das No.