Ausgerechnet vor Partie in Brügge: RB Leipzigs Coach Marsch und Keeper Gulacsi positiv getestet

Beierlorzer muss ran

Marsch ist vollständig geimpft und hatte sich mehrfach öffentlich für die Schutzimpfung ausgesprochen. Wie RB am Dienstag mitteilte, seien alle Mitglieder des Profi- sowie des dazugehörigen Funktionsteams geimpft oder genesen. Zudem gilt am Cottaweg bereits seit Längerem für alle, die Kontakt zur Bundesliga-Mannschaft haben, die 2G-Plus-Regel, müssen also auch Geimpfte oder Genesene zusätzlich einen negativen Test vorweisen. Laut Verein seien zudem in Kürze Booster-Impfungen geplant.