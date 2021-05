Ausgleich in der Finalserie: Scorpions verlieren im Penaltyschießen bei den Selber Wölfen

Die Hannover Scorpions haben in den Play-offs der Eishockey-Oberliga mit 3:4 (2:2, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen bei den Selber Wölfen verloren. In der Serie steht es damit 1:1. Am Dienstag (20 Uhr) kommt es in Mellendorf zum dritten Spiel der Serie.

Besser hätten die Gäste nicht starten können: Tomi Wilenius traf nach 39 Sekunden zum 0:1. Nach dem Ausgleich von Fedor Bioarchinov (9.) gelang Christoph Koziol in Überzahl das 1:2 (10.). Jan Hammerbauer (19.) egalisierte für die nun besseren Wölfe zum 2:2.