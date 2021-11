Ausgleich in letzter Sekunde: SC DHfK ringt den Rhein-Neckar Löwen einen Punkt ab

Mannheim/Leipzig. In den 49 Stunden, die zwischen der Heimniederlage gegen Melsungen und dem Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen lagen, waren keine ausufernden Trainingseinheiten möglich. Dass die Handballer des SC DHfK sich dennoch bestens auf ihren Kontrahenten vorbereitet hatten, bewiesen sie am Dienstagabend deutlich. In einem Duell auf Augenhöhe konnte sich bis in die Schlussphase kein Team absetzen – und der SC DHfK mit einem Treffer in der letzten Sekunde das Spiel überraschend noch auf 28:28 (14:13) ausgleichen.

Ärgert künftige Kollegen

Die Löwen fanden besser in die Partie, bauten Druck auf und nutzten jede Schwäche der Sachsen aus. Nachdem sich die technischen Fehler bereits gegen die MT Melsungen gehäuft hatten, mangelte es auch in Mannheim zunächst an der Präzision. Mit viel Tempo schossen die Hausherren früh das 4:1. Dann drehte Keeper Joel Birlehm auf und stand für die Patzer seiner Vordermänner ein. Mit zwei Paraden in drei Minuten ärgerte der Nationaltorhüter seine künftigen Teamkollegen, an deren Seite er ab 2023 auflaufen wird.

Der SC DHfK Leipzig trennt sich von den Rhein-Neckar Löwen mit einem 28:28-Unentschieden.

Wenn es nur nach der Löwen-Managerin Jennifer Kettemann ginge, kann der junge Leipziger eigentlich gar nicht früh genug nach Mannheim kommen. „Es gibt Arbeitsverträge, die muss ich respektieren. Wenn es die Gelegenheit gäbe, ihn schon früher zu holen, dann würde ich die nutzen“, so die Geschäftsführerin bei Sky, die seit dem Kreuzbandriss von Youngster David Späth noch größere Sorgen mit der Torhüter-Position verbindet. Anzeige

Dass Birlehm mit dem Kopf aber noch ganz bei den Sachsen ist, zeigte er bei den Siebenmeter-Duellen. So hielt der DHfK-Keeper in der achten Minute einen Strafwurf von Benjamin Helander, der jedoch im Nachwurf verwandelte, und lenkte wenig später den Versuch von Spielmacher Andy Schmid an den Pfosten. „Ich habe eine Option in meinem Vertrag für 2023 gezogen, mehr interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, ob es Gedankenspiele bei den Rhein-Neckar Löwen gibt“, so der 24-Jährige, der bis zur Pause allerdings nur auf vier Paraden kam.

Zu große Räume

In der 25. Minute gingen die Gäste – erneut ohne Maciej Gebala (Corona) und Luca Witzke (Magen) - erstmals zwei Treffer in Front (11:13). Doch zwei verfehlte Würfe und einen weiteren technischen Fehler ihrer Gäste nutzte die Sieben von Coach Klaus Gärtner und drehte das Blatt bis zur Pause (14:13).

Gut 70 Anhängerinnen und Anhänger feuerten die Männer in weiß nach dem Wiederanpfiff energisch an. Doch das Team von André Haber ließ am eigenen Kreis große Räume zu, machte es auch Keeper Kristian Saeveras schwer. Vorne zeigten die Kroaten Sime Ivic, Lovro Jotic und Marko Mamic ihr Potenzial, kamen zu mehreren Treffern und ermöglichten Siebenmeter-Spezialist Lucas Krzikalla seine Einsätze.