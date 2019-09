Ausgleich in letzter Sekunde: ZFC Meuselwitz ergattert Punkt bei Optik Rathenow

Rathenow. Nicht vergoldet aber zumindest versilbert hat Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz am Sonnabend die drei Punkte nach dem furiosen 5:1-Sieg gegen den VfB Auerbach aus der Vorwoche. Beim Tabellenvorletzten FSV Optik Rathenow gab es für das Weber-Team zumindest einen Punkt. Dank eines späten 1:1, dass Alexander Dartsch tatsächlich in allerletzter Sekunde der Nachspielzeit in der 94. Minute erzielte. Verdient war der Ausgleich. Aber nur, weil sich der Gast gegen Ende des Spiels merklich steigerte und gegen die drohende Niederlage merklich die Zügel anzog. Zuvor agierten die Meuselwitzer gegen die Optiker von Trainer-Urgestein Ingo Kahlisch wie ein Schatten ihrer selbst nach abgelieferten Glanzvorstellung aus der Vorwoche.

0:0 zur Halbzeit

Dass der Ausflug der Ostthüringer ins Brandenburgische alles andere wird, als ein lockerer Trainingsausflug, hatte ZFC-Trainer Heiko Weber schon vorab bescheinigt. Der hatte den FSV zuvor bei einem früheren Auftritt beobachtet und eine schnelle wie entschlossene Truppe gesehen. „ Wir wollen gewinnen, das wird aber schwer genug, allein die dreistündige Anreise“, ahnte er vor der Partie. Der ZFC musste in der Partie auf den Routinier Sebastian Albert verzichten, der sich eine Zerrung zugezogen hatte. Und auch Torjäger Andy Trübenbach nahm nach langer Verletzungspause erst auf der Bank Platz. Ansonsten konnte Webers Wunschelf auflaufen. Insgesamt 307 Zuschauer verfolgten die Partie im Stadion Vogelgesang unter der Leitung des Unparteiischen Martin Bärmann. Sie und die Spieler mussten mit widrigen Bedingungen auskommen. Denn kurz vor Anpfiff war ein Wolkenbruch über Rathenow niedergegangen und hatte den Platz tief und seifig gemacht. Wassermassen sollten dann auch wieder ab der 20. Minute nochmals niedergehen und das Geläuf weiter verschlechtern.

Nervös war der Spielbeginn beider Teams. Wenngleich der ZFC ein leichtes optisches Übergewicht in dieser Anfangsphase hatte. Immer wieder wurde dabei Routinier und Doppeltorschütze der Vorwoche, René Weinert gesucht, der aber wie seine Kollegen nicht entscheidend zum Zuge kam. Es gab durchaus noch weitere Vorstöße der Gäste in dieser vom schüttenden Regen geprägten ersten Halbzeit. Aber der war auch Schuld, dass sich keine sehenswerte Partie entwickeln konnte, obwohl der ZFC die Rathenower Spitzen über weite Strecken recht gut im Griff hatte. Jerome Adewumi und Caner Öczin waren auf Optiker-Seite die agilsten und gefährlichsten Akteure. Mit einem torlosem Remis ging es in die Kabinen. Aus denen kamen die Hausherren wie auch die Gäste bei mittlerweile besserem Wetter sichtlich entschlossener. Was auch das Spiel besser machte.

„Spätes 1:1 ist trotzdem Scheiße“

Kurz nach dem Wiederanpfiff kam Glodi Zingu nach Zweikampf mit Michael Rudolph im Meuselwitzer Strafraum zu Fall. Kein Elfmeter entschied aber der Unparteiische (48.), was Optik-Trainer Kahlisch sichtlich verärgerte. Aber auch der ZFC drückte jetzt mehr: So setzte sich wenig später Luca Bürger sehenswert in Szene, verzog aber. Dann die 60. Minute, die in der Führung für die Rathenower mündete: Zunächst konnte ZFC-Keeper Ruben Aulig einen Schuss von rechts aus spitzem Winkel noch abwehren. Aber Caner Özcin machte den Abpraller aus acht Metern ins linke Eck dann doch noch zum 1:0 rein. Auch dank dieser Führung bekam Rathenow jetzt mehr Oberwasser, aber die Meuselwitzer, die bis dahin noch keine wirklich richtig klare Torchance hatten, standen in der Defensive erwartet gut. Und sie stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Wenngleich Optik das späte 2:0 und damit wohl die Entscheidung auf dem Fuß hatte: In der 87. Minute fuhren die Hausherren einen Konter. Süleyman Kapan war links durch und schoss. Der Ball kullerte durch die Beine von Keeper Aulig und bliebt vor der Torlinie liegen. Danke Vogelgesang-Pampe!

Aber dem ZFC, der sich jetzt so richtig aufbäumte, lief einfach gnadenlos die Zeit weg. In der 94. Minute aber gab es nochmals eine Ecke für die Gäste, die letzte der gesamten Partie. Mittlerweile war auch Keeper Ruben Aulig zum Stürmer geworden. Die Ecke kam und aus 18 Metern zog Alexander Dartsch ab. Dreimal wurde der Ball noch abgefälscht, landete dann aber zum Ausgleich im Tor von FSV-Keeper Lucas Hiemann. „In der ersten Halbzeit waren wir zu pomadig, wenngleich sich beide Teams bemüht haben. Doch bis zur 65. Minute sah es nicht so aus, als ob hier überhaupt ein Tor fallen würde. In den letzten 20 Minuten haben wir uns den Ausgleich verdient“, meinte ZFC-Trainer Heiko Weber. Ingo Kahlisch zeigte sich ob des späten Ausgleichs „betrübt“: Man hätte das Spiel sehr gern gewonnen. „Aber uns fehlte einfach das Quäntchen Glück, das 1:0 über die Zeit zu bringen. Und man merkte, dass der ZFC mehr trainiert, als wir. So ein spätes 1:1 ist trotzdem Scheiße“, machte Kahlisch aus seinem Herzen keine Mördergrube.

FSV Optik Rathenow: Hiemann - Langner (90. Matur/GK), Hellwig, Bilbija, Zingu - Aydogdu - Wilcke, Leroy (GK), Adewumi - Kapan, Özcin (85. Sakran) ZFC Meuselwitz: Aulig - Sahanek (46. Breitfelder), Lubsch (GK),Strietzel, Raithel - Rudolph - Weinert (60. Mauer), Stenzel, Reinhard (GK)(66. Trübenbach), Bürger (GK) – Dartsch. Schiedsrichter: Martin Bärmann, Zuschauer: 307, Tore: 1:0 Öczin (60.), 1:1 Dartsch (90.+4.).

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.