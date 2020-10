Ausgleich in letzter Sekunde! Engelbrechts später Treffer rettet Ramlingen einen Punkt

In der 3. Minute köpfte Dennis Yeboah den Ball nach einer von insgesamt sieben Ramlinger Ecken über das Tor. Mit der allerletzten Aktion des Spiels traf Louis Engelbrecht per Foulelfmeter – Lasse Neubert war zuvor im Sechzehnmeterraum umgerissen worden – zum 2:2-Endstand (90.+6). Schiedsrichter Theodor Potiyenko pfiff danach gar nicht erst wieder an.

„Der erste Eindruck prägt, der letzte bleibt“, lehrt der deutsche Rhetoriktrainer René Borbonus. Und gemessen an dieser Aussage wird sich der SV Ramlingen/Ehlershausen bei den meisten der etwa 100 Zuschauer in der ausverkauften Wahrendorff-Arena ins Gedächtnis eingebrannt haben. Denn sowohl der erste als auch der letzte Aufreger der Partie gegen den MTV Wolfenbüttel ging vom Oberligaaufsteiger aus.

Ramlingen vergibt viele Chancen

Doch auch zwischen Yeboahs vergebener Chance und Engelbrechts verwandeltem Strafstoß war bei teilweise sonnigem Wetter einiges los im beschaulichen Teil Burgdorfs, dem gemäß einem am Ortseingangsschild angebrachten Zusatz „Dorf der Könige“.

Von gleicher Stelle, von der Engelbrecht das Jahr 2020 für den RSE beschloss - denn wer mag schon daran glauben, dass es vor dem Jahreswechsel nach der gut vierwöchigen Corona-Zwangspause noch einmal mit Pflichtspielen weitergeht – hatte kurz vor der Halbzeitpause auch Nils Göwecke bereits für den MTV getroffen. Sein Elfmetertor nach Foul an Joscha Plünnecke bedeutete das 1:1 (43. Minute).

Damit hatten die Gäste die RSE-Führung ausgeglichen, die Johannes Lübow mit einem ebenso trockenen wie unhaltbaren Flachschuss aus mehr als 20 Metern ins rechte Toreck besorgt hatte (30.). Dass es unentschieden in die Pause ging, lag allerdings vor allem an der mangelhaften Ramlinger Chancenverwertung. Der agile Can Gökdemir hätte sich an diesem Tag allein in die Herzen der Zuschauer schießen können, doch entweder stand Schlussmann Philipp Steinke im Weg (22.) oder der Ball verfehlte das anvisierte Ziel (19.).

Mindestens eine Nacht Spitzenreiter

Auch in Halbzeit zwei ließ Ramlingens ansonsten bestens aufgelegter Rechtsaußen reihenweise Torgelegenheiten aus (48. weit drüber, 57. in die Arme des Keepers, 60. knapp drüber). Die Gäste hingegen trafen aus stark abseitsverdächtiger Position zur 2:1-Führung. Semih Kurtoglu schickte Kapitän Plünnecke in die Tiefe, der RSE-Keeper Marcel Maluck mit seinem Schuss in die lange Ecke keine Chance ließ (51.).

Die Gastgeber drückten auf den Ausgleich, doch bis auf die Eckfahne, die Engelbrecht aus Wut umtrat und dafür zu Recht Gelb sah (79.), schien es an diesem Tag keine weiteren Treffer mehr zu geben. Bis die Ramlinger in der Nachspielzeit doch noch mit dem hochverdienten Ausgleich belohnt wurden - und es sich der Verein aus dem Dorf der Könige zumindest für eine Nacht lang wieder an der Tabellenspitze bequem machte. Der erkrankt fehlende und von Co-Trainer Peter Müller vertretene Chefcoach Philipp Gasde wird es daheim erfreut zur Kenntnis genommen haben.