Warum Theo Zwanziger & Co. die DFB-Ausgliederung der Frauen-Bundesliga vorantreiben

Ähnlich wie bei den Männern, so der Plan, soll der Profibereich der Frauen selbst vermarktet werden . Genau ein solches Modell hatte auch der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, befürwortet und "eine ernsthafte Überlegung" genannt. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) plant so schnell keine Aufnahme der Frauen-Bundesliga, auch wenn der bald scheidende Ligachef Christian Seifert solche Gedankenspiele mal öffentlich gemacht hat. Zwanziger sagt, er habe einen Stein ins Wasser geworfen.

Eng an seiner Seite war stets Siegfried Dietrich, der Strippenzieher beim inzwischen bei Eintracht Frankfurt aufgegangenen Rekordmeister 1. FFC Frankfurt. Der 64-Jährige fungiert als Sportdirektor der Eintracht-Frauen und Vorsitzender des Ausschusses Frauen-Bundesliga. Dietrich bestätigt den Eingang des Antrags und verspricht: "Wir werden uns bei der nächsten Sitzung intensiv damit beschäftigen." Das wird Anfang November sein. Vorgespräche sind geführt. Mit Karin Danner vom FC Bayern oder Tobias Trittel vom VfL Wolfsburg haben in dem 13-köpfigen Ausschuss auch die beiden Topklubs eine Stimme, die bereits häufiger ein höheres Tempo bei der Entwicklung der Liga eingefordert haben .

Die ehemaliger Nationalmannschaftsmanagerin Doris Fitschen arbeitet im Hinblick auf die Bewerbung für die Frauen-WM 2027 derzeit an genau solchen Strategien: "Wir wollen zu mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft beitragen." Geht das ohne den DFB besser und schneller? Die derzeit als Generalsekretärin tätige Heike Ullrich sieht den Verband sehr wohl als den "richtigen Ligaträger" an, der die Verbindung zur 2. Frauen-Bundesliga, Talentförderung oder dem Nationalteam am besten managt.