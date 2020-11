Aushilfstrainer-Duo ist machtlos: Hannover 96 blamiert sich ohne Kocak in Würzburg

Zwei Co-Trainer beratschlagten an den zwei Regiestühlen. Es gab viel zu besprechen, weil für Hannover 96 in Würzburg gerade ein völlig falscher Film ablief. Der Tabellenletzte Würzburg überfiel den haushohen Favoriten Hannover 96 förmlich. Schließlich schaltete sich Manager Gerhard Zuber an der Regie mit ein. Es half alles nichts. 96 verlor verdient 1:2 in Würzburg, einer Mannschaft, die 24 Spiele zuvor kein Zweitligaspiel gewonnen hatte.

Kocak bricht im Hotel die Liveübertragung zusammen

Cheftrainer Kenan Kocak war als Retter in der Not nicht greifbar gewesen. Nach der Mannschaftsbesprechung im Hotel zog ein Schmerz ihm in den Rücken – ein so genannter Hexenschuss. Kocak sah im Hotel vor dem Fernsehschirm hilflos zu, bis die Liveübertragung noch vor dem ersten Gegentor zusammenbrach. Den 96-Horrorfilm konnte er nicht einmal live sehen.