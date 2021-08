Die Auslosung der 2. Runde im DFB-Pokal live im TV und Online-Stream sehen

Am vergangenen Mittwoch fand die letzte Partie der ersten Runde im DFB-Pokal zwischen dem Bremer SV und Rekordsieger FC Bayern München statt. Die Bayern gewannen das Spiel souverän mit 12:0 , das aufgrund einer Corona-Quarantäne des Fünftligisten verschoben werden musste. Am Donnerstag musste zudem noch eine Verhandlung des DFB abgewartet werden. Der VfL Wolfsburg hatte seine Partie gegen Preußen Münster zwar gewonnen, der neue Wölfe-Coach Mark van Bommel wechselte allerdings sechs Mal - einmal zu viel. Somit wurde in einem Verfahren entschieden, dass der Viertligist eine Runde weiterkommt. Sonntag ist es nun soweit und die 32 Teams warten auf ihre Gegner (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker).

Für die größten Überraschungen in der ersten Runde sorgten Drittligist Waldhof Mannheim und der Regionalligist SV Babelsberg 05. Die Mannheimer schlugen im Derby die Eintracht aus Frankfurt mit 2:0. Ein Doppelschlag kurz nach der Halbzeit reichte den Gastgebern, um sich gegen den Bundesligisten durchzusetzen. Auch die Babelsberger, die in der Regionalliga Bayern beheimatet sind, konnten für Furore sorgen. Nach kämpferischen 120 Minuten schlugen sie den Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth im Elfmeterschießen und stehen ebenfalls in der zweiten Runde. Ausgespielt wird die Runde am 26. und 27. Oktober.