Die Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal live im TV und Online-Stream sehen

Der Pokal hat eben seine eigenen Gesetze. So kommt es auch zustande, dass in diesem Jahr zwar kein Amateurteam mehr im Achtelfinale vertreten ist, das Teilnehmerfeld im Vergleich zur vorherigen Spielzeit hingegen vollkommen durchgewechselt hat: Nur fünf der Teams, die es 2020/21 in die Runde der letzten 16 geschafft haben, sind auch in diesem Jahr noch im Rennen um die begehrte Trophäe. Darunter sind die Vorjahresfinalisten Borussia Dortmund und RB Leipzig. Ausgespielt wird das Achtelfinale am 18. und 19. Januar 2022.