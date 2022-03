Auslosung am Freitag: FIFA legt Lostöpfe für Weltmeisterschaft in Katar offiziell fest

Die FIFA hat am Donnerstag die Lostöpfe für die Auslosung der WM-Gruppen offiziell bekanntgegeben. Der deutschen Nationalmannschaft um Bundestrainer Hansi Flick droht in der Vorrunde demnach ein namhafter Gegner. Denn: Die DFB-Auswahl ist in Topf zwei gesetzt und könnte deshalb schon in der Gruppenphase auf eine der Top-Nationen aus Topf eins wie Rekord-Weltmeister Brasilien und Titelverteidiger Frankreich treffen. Im ersten Lostopf ist auch Gastgeber Katar einsortiert.

Anzeige