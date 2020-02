Auslosung zum DFB-Pokal-Viertelfinale live im TV und im Online-Stream sehen

Der DFB-Pokal ist in seiner heißesten Phase angekommen. Nur noch acht Teilnehmer kämpfen um die begehrte Trophäe. Mit dabei: Regionalligist 1. FC Saarbrücken, der mit seinem Trainer Lukas Kwasniok sensationell ins Viertelfinale einzog. Der Außenseiter hofft am Sonntag auf ein gutes Händchen von Losfee und Ex-Nationalspieler Cacau, der ab 18 Uhr im Fußball-Museum in Dortmund (live im SPORTBUZZER-Liveticker) die Paarungen für die Runde der letzten Acht zieht.