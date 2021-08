Die Auslosung der Gruppenphase in der Champions League live im TV und Online-Stream sehen

Das große Ziel aller Favoriten und auch der Underdogs ist das St. Petersburg-Stadion in Russland. Dort findet am 28. Mai das Endspiel der diesjährigen Champions-League-Saison statt. Die Gruppenphase beginnt am 14. September, spätestens am 8. Dezember stehen alle Teilnehmer der K.o.-Runde fest. Die zwei besten Mannschaften aller Gruppen kommen ins Achtelfinale, die Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale der Europa League. Eine Besonderheit gibt es aber in dieser Spielzeit: Die Auswärtstorregel wurde nach der vergangenen Saison in allen europäischen Wettbewerben abgeschafft. Somit zählen die in der Fremde geschossenen Tore nicht mehr doppelt, sollte es zu einer Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel kommen. Eine Besonderheit: Die deutsche TV-Moderatorin Laura Wontorra wird für die UEFA durch die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase führen.