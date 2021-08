Die Auslosung der Gruppenphase in der Europa League live im TV und Online-Stream sehen

In dieser Saison ist Deutschland mit zwei Teams in der Europa League vertreten. Eintracht Frankfurt, das seine Teilnahme an der Champions League in der vergangenen Saison noch verspielte, und Bayer Leverkusen konnten sich über die Platzierung in der Bundesliga für den Wettbewerb qualifizieren. Die Eintracht-Anhänger zeigten sich in den vergangenen Jahren im europäischen Wettbewerb immer wieder in Bestform und verwandelten die Heimspiele mit atemberaubenden Choreos in einen Hexenkessel. Die Leverkusener konnten sich zum zweiten Mal in Folge für die Europa League qualifizieren und wollen sich jetzt im kleineren Wettbewerb zeigen.

Anzeige