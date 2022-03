Am kommenden Sonntag (6. März) ist es soweit: Die vier übriggebliebenen Teams erwarten mit Spannung die Auslosung des Halbfinales im DFB-Pokal (19.15 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Klar ist, dass der Sieger in diesem Jahr nicht FC Bayern oder Borussia Dortmund heißt. Die beiden Top-Teams scheiterten schon früh in diesem Wettbewerb. Und so ist RB Leipzig der große Favorit auf den Titelgewinn. Die Sachsen versuchen nach den beiden Final-Niederlagen 2019 und 2021 zum ersten Mal den DFB-Pokal zu gewinnen.

