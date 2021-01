Auslosung der Klub-WM: FC Bayern trifft im Halbfinale auf Al Duhail oder Al Ahly

Der FC Bayern München bekommt es bei der Klub-WM im Halbfinale entweder mit dem katarischen Klub Al Duhail oder mit Al Ahly Kairo als Sieger der afrikanischen Champions League zu tun. Das ergab die Auslosung für das Turnier, das vom 1. bis 11. Februar stattfindet, am Dienstag. Als Vertreter der UEFA steigen die Münchener ebenso wie der Südamerika-Vertreter erst in der Runde der letzten Vier ein. Al Duhail und Al Ahly bestreiten ihr Viertelfinale am 4. Februar. Als "Losfee" fungierte Diego Benaglio, mit dem VfL Wolfsburg als Torwart 2009 Deutscher Meister. Anzeige

Für den FC Bayern, der sich durch den Titelgewinn in der Champions League im Vorjahr für die Klub-WM qualifiziert hatte, beginnt das Turnier am 8. Februar um 19 Uhr deutscher Zeit im Ahmad bin Ali Stadium in ar-Rayyan. Eigentlich war das Turnier bereits für den Dezember geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Wettbewerb aber in den Februar verschoben werden. Wer das Turnier im deutschen Fernsehen überträgt, ist übrigens noch unklar: Unter anderem haben ARD, ZDF und RTL bereits erklärt, die Rechte für die Klub-WM nicht zu kaufen.