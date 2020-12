WM-Qualifikation 2022: Die Auslosung der Gruppen heute live im TV und Online-Stream sehen

Die Europameisterschaft 2021 ist noch nicht gespielt, da wandert der Blick bereits auf das nächste große Turnier. Am Montag, den 7. Dezember um 18 Uhr, steht in Zürich die Auslosung der europäischen Qualifikationsgruppen der WM 2022 in Katar an. Gezogen wird dabei aus insgesamt sechs Lostöpfen, Deutschland befindet sich neben dem amtierenden Titelträger Frankreich, Europameister Portugal sowie Belgien, Spanien, Italien, England, Kroatien, Dänemark und den Niederlanden in Behälter eins. Die DFB-Auswahl entging dabei nur knapp der Versetzung in Lostopf zwei. Grundlage für die Einteilung war in diesem Jahr die Platzierung in der FIFA-Weltrangliste, in der Deutschland aktuell nur auf Rang 13 geführt wird.

Anzeige