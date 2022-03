Trotz des auf nur noch vier Punkte geschrumpften Vorsprungs auf Borussia Dortmund im Titelkampf der Bundesliga geht der Blick des FC Bayern zunächst auf die Champions League. Die Bayern stehen zum 20. Mal in der Runde der letzten Acht, Königsklassen-Rekord vor Real Madrid (18). Und: Nach Abschluss aller Achtelfinalpartien am Mittwochabend kennen die Münchner nun ihre möglichen Gegner für das Viertelfinale. Am Freitag folgt die Gewissheit, auf wen der letzte verblieben Bundesliga-Klub im Wettbewerb in der Runde der letzten Acht trifft. Wann genau findet die Auslosung statt? Und welche Gegner erwarten die Münchner? Der SPORTBUZZER liefert die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Anzeige

Wann sind die nächsten Runden in der Champions League geplant? Die Viertelfinal-Hinspiele stehen am 5. und April an, die Rückspiele folgen eine Woche später am 12. und 13. April. Die Halbfinal-Hinspiele finden auch noch im April statt - am 26. und 27. April. Die Rückspiele der Vorschlussrunde sind für den 5. und 6. Mai terminiert. Das Finale im Stade de France in Paris steigt am 28. Mai.

Wann findet die Viertelfinal-Auslosung statt? Da nun sämtliche acht Teams für das Viertelfinale feststehen, können die anstehenden Paarungen gelost werden. Am Freitag, 18. März, um 12 Uhr, ist es in der Schweiz - genauer gesagt im "Haus des Europäischen Fußballs" in Nyon, soweit. Bei der Auslosung werden nicht nur die Viertelfinalspiele ausgelost. Nach der Ziehung ist auch klar, welche Duelle im Halbfinale und Finale möglich wären.

Wie kann ich die Auslosung live sehen? Im Free-TV ist die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League nicht zu sehen. Dafür bietet das ZDF ab 12 Uhr einen kostenlosen Livestream über die eigene Website an. Auf der offiziellen Seite des ZDF wird die Auslosung im Livestream angeboten. Bei der Nutzung fallen keine Kosten an. Darüber hinaus bietet die UEFA über die Website des Verbands einen Gratis-Stream an. Für den Zugriff muss ein kostenloser UEFA.tv-Account angelegt werden. Zudem zeigen der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky über den eigenen Sender Sky Sport News HD die Auslosung ab 12 Uhr. Dort ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Auf welche Teams könnte der FC Bayern im Viertelfinale treffen? Die möglichen Bayern-Gegner sind alle namhaft, aber unterschiedlich stark. Und sie kommen aus lediglich drei Ländern. England ist mit Titelverteidiger FC Chelsea, FC Liverpool und Manchester City ebenso noch mit drei Klubs vertreten wie Spanien mit Real Madrid, Atlético Madrid und überraschend dem FC Villarreal, der sich am Mittwochabend mit einem 3:0 bei Juventus Turin durchsetzte. Dazu kommt Benfica Lissabon. Gegen die Portugiesen hatten die Bayern bereits in der Gruppenphase gespielt und beide Partien hoch gewonnen (4:0, 5:2). Übrigens: Im Viertelfinale gibt es keine Setzliste mehr, auch Vereine aus einem Land können daher aufeinandertreffen.