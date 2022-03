Der FC Bayern München hat nach einem Torfestival zum 20. Mal das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der deutsche Rekordmeister besiegte am Dienstagabend Red Bull Salzburg mit 7:1 (4:0). Was erwartet die Münchner nun in der Königsklasse? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Anzeige

Wann sind die nächsten Runden in der Champions League geplant? Die Viertelfinal-Hinspiele stehen am 5. und April an, die Rückspiele folgen eine Woche später am 12. und 13. April. Die Halbfinal-Hinspiele finden auch noch im April statt - am 26. und 27. April. Die Rückspiele der Vorschlussrunde sind für den 5. und 6. Mai terminiert. Das Finale im Stade de France in Paris steigt am 28. Mai.

Wann findet die Viertelfinal-Auslosung statt? Der FC Bayern und Co. blicken am Freitag, 18. März, um 12 Uhr, besonders gespannt in die Schweiz - genauer gesagt in das "Haus des Europäischen Fußballs" in Nyon. Bei der Auslosung werden nicht nur die Viertelfinalspiele ausgelost. Nach der Ziehung ist auch klar, welche Duelle im Halbfinale und Finale möglich wären.

Wie kann ich die Auslosung live sehen? Im Free-TV ist die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League nicht zu sehen. Dafür bietet das ZDF ab 12 Uhr einen kostenlosen Livestream über die eigene Website an. Auf der offiziellen Seite des ZDF wird die Auslosung im Livestream angeboten. Bei der Nutzung fallen keine Kosten an. Darüber hinaus bietet die UEFA über die Website des Verbands einen Gratis-Stream an. Für den Zugriff muss ein kostenloser UEFA.tv-Account angelegt werden. Zudem zeigen der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky über den eigenen Sender Sky Sport News HD die Auslosung ab 12 Uhr. Dort ist entweder ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Auf welche Teams könnte der FC Bayern im Viertelfinale treffen? Bis dato ist neben den Münchnern nur der FC Liverpool für das Viertelfinale qualifiziert. Zudem steht Manchester City nach dem 5:0-Auswärtserfolg bei Sporting Lissabon schon fast sicher in der nächsten Runde. Die weiteren Viertelfinalkandidaten: Real Madrid, Paris Saint-Germain, FC Chelsea, OSC Lille, FC Villarreal, Juventus Turin, Atlético Madrid, Manchester United, Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam. Einschränkungen bei der Zuteilung der Teams gibt es ab dem Viertelfinale nicht mehr - somit könnten Klubs aus dem gleichen Land ab sofort aufeinandertreffen. Der FC Bayern weiß aber erst nach den letzten Achtelfinalspielen am 16. März, welche potenziellen Gegner im Viertelfinale warten.



Was ist für den FC Bayern finanziell in der Champions League noch möglich? Die Geldquelle Champions League sprudelt für den FC Bayern nach dem fulminanten Einzug ins Viertelfinale weiter. Nach den enormen finanziellen Einbußen in zwei Corona-Jahren fließen nach dem 7:1 gegen Red Bull Salzburg weitere 10,6 Millionen Euro auf das Konto des deutschen Meisters. Damit erhöhen sich die Einnahmen auf 89,02 Millionen Euro allein an UEFA-Prämien. Dazu kommt noch ein zweistelliger Millionenbetrag aus dem Marktpool, dessen Summe erst am Saisonende feststeht, sowie Zuschauereinnahmen. Ein Vorstoß ins Halbfinale würde von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit weiteren 12,5 Millionen belohnt. Der Finalsieger am 28. Mai im Stade de France von Paris erhält dann nochmals 20 Millionen Euro. Die Bayern werden in dieser Spielzeit über 100 Millionen Euro in der Königsklasse erlösen.

