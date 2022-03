Auslosung, Termine, Prämien: So läuft das Halbfinale des DFB-Pokals mit RB Leipzig, dem HSV und Co.

Das Pokal-Halbfinale ist komplett. Nach Union Berlin am Dienstag folgten am Mittwoch der große Titelfavorit RB Leipzig sowie unter erheblicher Anstrengung der Hamburger SV und der SC Freiburg in die Vorschlussrunde. Doch wer bestreitet wann das Halbfinale? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die wichtigsten Informationen im Kampf um den Einzug in das Finale im Berliner Olympiastadion.

