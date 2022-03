Auslosung, Trainingslager, Spiele: Der DFB-Terminplan bis zum Start der WM in Katar

Den Auftakt ins WM-Jahr hat die deutsche Nationalmannschaft gemeistert. Dem 2:0 am vergangenen Samstag in Sinsheim gegen Israel folgte am Samstagabend ein 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande. Durch das Remis riss zwar die Serie von Hansi Flick, der in seinem neunten Spiel als Bundestrainer erstmals nicht gewann, der Auftritt des DFB-Teams macht dennoch Mut für die kommenden Monate. Dabei bleibt Flick zunächst nur die Rolle des Zuschauers. Bereits am Freitag wird er die Auslosung der WM-Gruppenphase in Katar verfolgen, dann wird er durch die Bundesliga-Stadien pilgern, um seine Kader-Kandidaten zu beobachten. Das Team um sich versammeln, kann der Bundestrainer dann erst wieder im Sommer.

