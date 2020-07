Die Corona-Krise macht auch vor den größten europäischen Vereinswettbewerben kein Halt. Die entscheidende Phase der Europa League wird durch die Verschiebungen in den nationalen Wettbewerben zwischen dem 10. und 21. August in einem Final-Turnier in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Die Paarungen für das Viertel- und Halbfinale sowie die Mannschaft, der im Finale das Heimrecht zugesprochen wird, werden am Freitag, den 10. Juli, um 13 Uhr ermittelt (live im SPORTBUZZER-Ticker).