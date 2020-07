Die heiße Phase der Champions League wird in diesem Jahr ungewohnt spät stattfinden. Bei einem Finalturnier in Lissabon wird das beste europäische Team dieser Saison ausgespielt. Am 10. Juli um 12 Uhr (live im SPORTBUZZER-Ticker) werden in Nyon die nächsten Runden ausgelost - und die Zuschauer kommen dabei gleich dreifach auf ihre Kosten. In der ersten Ziehung werden die Paarungen für das anstehende Viertelfinale ausgelost, direkt im Anschluss die Halbfinal-Duelle. Die dritte Ziehung entscheidet schließlich darüber, welches Mannschaft im Finale als "Heimteam" antreten darf.