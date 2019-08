Nach den Playoffs am Dienstag und am Mittwoch ist das Teilnehmerfeld zur Champions-League-Saison 2019/2020 komplett. Nun gilt in der Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase am Donnerstag (18 Uhr) im Grimaldi Forum in Monaco die Frage: Wer trifft auf wen? Aus der Bundesliga sind mit Rekordmeister FC Bayern München, Vizemeister BVB, RB Leipzig und dem Finalisten von 2002 von Bayer Leverkusen vier Teams in den berühmten Lostöpfen.

Wie steht es eigentlich in diesem Jahr um die berüchtigten ,,Hammer-Gruppen"? Wie immer ,,drohen schwere Gegner", aber wie sieht diese Konstellation im Detail aus? Noch bevor die Champions-League-Playoffs am Mittwochabend ausgespielt waren, wissen die vier Bundesliga-Klubs in Sachen Setzliste schon Bescheid. Der deutsche Meister FC Bayern ist schon fix in Top eins gesetzt. Borussia Dortmund liegt als Loszettel in Topf 2, Bayer Leverkusen im dritten Topf, RB Leipzig in Topf vier. Für die Bayern bedeutet das konkret, dass sie nicht auf die beiden englischen Cupsieger, FC Liverpool (CL) und FC Chelsea (EL) und auch nicht auf die Meister der europäischen Top-Ligen treffen können. Außerdem ist ein inner-deutsches Duell gegen Dortmund (das gab es 1998 in der Knock-out-Phase), Leipzig und Leverkusen nicht möglich.

Ab Topf zwei wird die Setzliste über die Klubkoeffizienten ermittelt. Dieser spiegelt die Leistungen der Vereine der vergangenen fünf Spielzeiten wider. Da hat Dortmund mit 85.000 Punkten einen hohen Wert zu Buche stehen. Leverkusen (61.000) verfehlt aktuell knapp den zweiten Topf. Bei Leipzig sind es nach erst zwei Europacup-Jahren 22.000 Zähler. Das bedeutet: Sowohl für Leverkusen als auch für RB Leipzig sind beispielsweise Gruppen mit dem FC Liverpool oder Real Madrid möglich. Komplettiert wird die Zusammenstellung durch die letzten Playoff-Teilnehmer vom Mittwochabend. Am Dienstag qualifizierten sich der griechische Rekordmeister Olympiakos Piräus, Dinamo Zagreb und Roter Stern Belgrad mit Ex-Nationalspieler Marko Marin (30) für die Gruppenphase. Am Mittwoch buchten noch Ajax Amsterdam, der belgische Vizemeister FC Brügge, im letzten Jahr Gruppengegner des BVB, und Slavia Prag das Ticket für die Gruppenphase.

Mit RB Leipzig in Lostopf drei befinden sich Galatasaray Istanbul, der OSC Lille und Atalanta Bergamo, 2018 noch Gegner des BVB in der Europa League.Leverkusens Loszettel liegt in Topf drei, zusammen mit dem FC Valencia, Inter Mailand und dem erstmals teilnehmenden FC Salzburg.

Wie sehe ich die Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase live im TV?

Der frei zu empfangende Sender SKY Sport News HD zeigt die Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase am Donnerstag ab 18 Uhr live im Free-TV. Kommentatoren sind aller Voraussicht nach Kai Dittmann und Thomas Fleischmann.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann die Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase am Donnerstag auf SkyGo im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! Der europäische Fußball-Verband (UEFA) zeigt die Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase am Donnerstag ab 18 Uhr auf seiner Homepage uefa.com im kostenlosen Live-Stream.

