Teilnehmerfeld komplett! Am Donnerstagabend gab es die letzten Buchungen für die Europa League 2019/2020 - und mit Eintracht Frankfurt (3:0 gegen Racing Straßburg) schaffte es das dritte Bundesliga-Team, bei der Auslosung zur Europa-League-Gruppenphase am Freitag (13 Uhr) im Grimaldi Forum in Monaco mit dabei zu sein. Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg hatten sich direkt qualifiziert, die SGE musste durch die Mühlen der Qualifikation.

Die 48 Mannschaften werden nach ihren Klubkoeffizienten in vier Lostöpfe mit jeweils zwölf Teams aufgeteilt. Alle zwölf Gruppen bestehen aus jeweils einer Mannschaft aus jedem Lostopf. Vereine aus dem gleichen Nationalverband können nicht aufeinander treffen. Der genaue Ablauf wird vor der Auslosung bekannt gegeben. Analog zur Champions League können auch Mannschaften aus Russland und der Ukraine aufgrund der angespannten politischen Lage nicht in eine Gruppe gelost werden. Aus dem Land des WM-Gastgebers von 2018 sind ZSKA Moskau und Leverkusens letztjähriger Gegner FK Krasnodar, der in den CL-Playoffs klar an Bayerns aktuellem CL-Gegner Olympiakos Piräus scheiterte, dabei. Ukrainische Vertreter sind Dynamo Kiew, das gegen den FC Brügge in der 3. CL-Qualifikationsrunde passen musste, und Oleksandriya.