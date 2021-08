Ausnahme für Heimhalle macht Wolfsburgs Drittliga-Handballerinnen froh 

Der komplette Rückraum verletzt, plötzlich nur noch eine Stammtorhüterin, die geschätzte Heimhalle nicht Drittliga-tauglich, deshalb Umzug in die ungewohnte FBZ-Halle in Westhagen - die Handballerinnen des VfL Wolfsburg hatten zuletzt reichlich Kummer, nachdem sie sich mutig entschlossen hatten, den Einstieg in die 3. Liga zu riskieren. Doch nun hellen sich die Mienen auf. Am 5. September kommt die SG Kirchhof 09 zum Saisonstart - in die Carl-Hahn-Halle in der Tischlerstraße, die seit Jahrzehnten angestammte Halle der besten Wolfsburger Handballerinnen.

