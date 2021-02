Ausnahmegenehmigung verweigert: RB Leipzig verliert Heimvorteil gegen Liverpool

Leipzig. Es war eine vage Hoffnung. Sie hat sich zerschlagen. Die Bundespolizei erteilt dem FC Liverpool keine Ausnahmegenehmigung für die Einreise nach Deutschland. Damit kann das für den 16. Februar angesetzt Hinspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen RB Leipzig und der Klopp-Elf nicht in der Messestadt stattfinden. Die Bild hatte am Donnerstag unter Berufung auf Informationen aus dem Bundesinnenministerium zuerst darüber berichtet. Nach SPORT BUZZER -Informationen ist das zutreffend. RB sucht demnach nun nach einer Ausweichsspielstätte und favorisiert London.

Die Messestädter trifft die Entscheidung der Behörde mithin nicht unvorbereitet, obwohl sich eine weitere Hürde ergibt. Denn nach SPORT BUZZER-Informationen hat der FC Liverpool einen möglichen Tausch des Heimrechts abgelehnt. Der wäre zwar eine schnelle Lösung gewesen, hätte das Problem aber ohnehin möglicherweise lediglich aufgeschoben statt aufgehoben. Denn ob die Einreisesperre tatsächlich am 17. Februar ausläuft, ist aktuell völlig unklar und abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie. Eine Verlängerung gilt als nicht unwahrscheinlich - und würde im Übrigen auch Borussia Mönchengladbach in Zugzwang bringen. Denn deren Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City ist für den 24. Februar angesetzt.

RB Leipzig bleibt nun nur noch eine Möglichkeit: die Benennung einer Ausweichspielstätte. Dafür haben die Verantwortlichen laut UEFA-Regularien bis zum 8. Februar, also kommenden Montag, Zeit. Die Spielstätte muss sich in einem Mitgliedsland der UEFA befinden. Wie der SPORTBUZZER am Donnerstag erfuhr, ist eine Austragung der Partie in London wahrscheinlich. RB möchte auf keinen Fall sein Heimrecht an Liverpool abgeben und zweimal an der Anfield Road antreten.