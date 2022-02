Ausraster in Acapulco: Wie sich Alexander Zverev sein Image auf einen Schlag kaputtgemacht hat

Es war ein denkwürdiger Auftritt von Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Acapulco. In der ersten Runde hatte der Deutsche bei seinem Lieblingsevent einen neuen Tennisweltrekord aufgestellt: Sein gewonnenes Match gegen Jenson Brooksby (USA) endete am Dienstag erst um 4.55 Uhr Ortszeit und damit so spät wie noch kein Spiel zuvor auf der Tour. "Es war ein unglaublicher Kampf, ein unglaubliches Match. Ich hoffe, dass diese Woche noch viele weitere folgen werden", sagte Zverev. Die Hoffnung des 24-Jäh­ri­gen sollte sich nicht erfüllen. Anzeige

Knapp 24 Stunden nach dem Marathonsieg war das Turnier für Zverev vorbei – weil er wegen "unsportlichen Verhaltens" aus dem Wettbewerb ausgeschlossen wurde.

Es waren unglaubliche Szenen, die sich während des Doppel-Matches von Zverev an der Seite von Marcelo Melo aus Brasilien gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) abspielten. Zverev beschimpfte den Schiedsrichter im Matchtiebreak des dritten Satzes nach einem umstrittenen Punktverlust schon auf das Übelste: "Du verdammter Idiot." Immer wieder schrie er den Referee in englischer Gossensprache an und kassierte dafür eine Verwarnung. Zverev/Melo verloren ihr Doppel wenig später in drei Sätzen mit 2:6, 6:4 und 6:10. Nach dem Handshake brannten Zverev endgültig alle Sicherungen durch.



Zverev verfehlt Schiedsrichter mit Schlag nur knapp am Bein

Dreimal schlug er mit voller Wucht auf den Schiedsrichterstuhl ein und verfehlte dabei nur knapp den Fuß des Unparteiischen. Dann setzte sich der Weltranglistendritte kurz auf seine Bank, um Sekunden später erneut auszurasten. Zverev feuerte sein Racket wieder gegen den Stuhl und fluchte unablässig. Später entschuldigte er sich via Ins­ta­gram: "Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr ich mein Verhalten während und nach dem gestrigen Doppel bereue. Ich habe mich privat beim Stuhlschiedsrichter entschuldigt, weil mein Ausbruch ihm ge­gen­über falsch und inakzeptabel war, und ich bin nur von mir selbst enttäuscht", schrieb Zverev. Er wolle die kommenden Tage nutzen, um über seine Taten nachzudenken.

Jeder, der sich im Tennis ein bisschen auskennt, wusste, dass der Ausbruch nicht ohne Folgen bleiben würde. Nicht mal eine Stunde später hatte die ATP Zverevs Disqualifikation via Twitter öffentlich gemacht.

Noch im Dezember war Zverev nach einem für ihn sehr guten Tennisjahr 2021, gekrönt von der olympischen Goldmedaille und dem Titelgewinn bei den ATP-Finals, in seiner Heimat zum Sportler des Jahres gewählt worden. Eine richtige Bindung zu den deutschen Tennisfans hatte er bis dahin nicht aufbauen können. Aber nach all den Erfolgen ging es in Sachen Popularität langsam aufwärts – so dachte man jedenfalls.

Mit dem Ausraster verspielt Zverev viele Sympathien