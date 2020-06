Ausrichter der Frauen-WM: FIFA entscheidet aus drei Bewerbungen - Brasilien hat zurückgezogen

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 findet in Japan, Kolumbien oder Australien/Neuseeland statt. Der Weltverband FIFA gab am Mittwoch bekannt, dass diese drei Bewerbungen nach eingehender Prüfung dem FIFA-Rat zur Abstimmung bei einer Videokonferenz am 25. Juni unterbreitet wurden. Brasilien hatte seine Bewerbung am vergangenen Montag zurückgezogen. Die WM 2023 wird erstmals mit 32 Mannschaften gespielt.