Ausscheidungskampf: Chance für Landesmeister Bier auf Box-WM

Den Titel des Verbandsmeisters hat Gifhorns Nick Bier in der Tasche, der Blick des Weltergewichts geht Richtung Weltmeisterschaft. Am Samstag steigt der WM-Ausscheidungskampf in Schwerin gegen Deniel Krotter. Die Bilanz der beiden ist ausgeglichen, zwei Kämpfe gingen an Bier, zwei an Krotter. Letztmals gab es den Fight vor einem halben Jahr in Köln, mit einem knappen Sieg nach Punkten für Krotter. Für Trainer Vitali Boot war es aber kein Kampf auf Augenhöhe, da Bier durch Prüfungen für seine Berufsausbildung nicht wie gewohnt trainieren konnte. „Es war nicht der Nick, den man kennt. Ich gehe davon aus, dass es jetzt besser laufen wird“, so Boot.

Anzeige

Boot geht davon aus, dass der Sieger an der Weltmeisterschaft im serbischen Belgrad (15. bis 25. Oktober) teilnehmen wird. „Nick und Deniel sind in Deutschland die besten Boxer im Weltergewicht.“ Der Heimvorteil liegt bei Krotter, der in Schwerin aufs Internat geht und zweimal am Tag am Bundesstützpunkt trainiert. Doch ist der Boxkampf vor heimischer Kulisse wirklich ein Vorteil? „Das könnte Nick anstacheln und ihm einen extra Schub Motivation geben“, so Boot.