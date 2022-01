Wer nicht geimpft ist, fliegt raus: Nordsächsische Vereine erwägen drastische Maßnahmen

Nordsachsen. Die ersten Vereine greifen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu drastischen Maßnahmen. So lässt eine Ankündigung von Volleyball-Regionalligist Krostitzer SV aufhorchen. „Spieler, die sich nicht impfen lassen, stehen in der nächsten Saison nicht mehr im Kader“, sagt Trainer André Quasdorf unmissverständlich. Auch andernorts denkt man über ähnliche Schritte nach. Anzeige

Jungandreas nennt Situation „problematisch“

Derzeit dürfen in Sachsen erwachsene Amateursportler nur unter 2G-plus-Bedingungen trainieren und spielen. Bei den Oberliga-Handballern des NHV Concordia Delitzsch geht es dabei auch ums Geld. „Wenn Spieler nicht trainieren und spielen dürfen, dann können sie dafür keine Aufwandsentschädigung bekommen“, sagt NHV-Vizepräsident Sören Raab. „Wir werden niemanden zu einer Impfung drängen, das ist eine persönliche Entscheidung. Aber alle sind sich bewusst, dass sie mit den Konsequenzen leben müssen.“

Auch Trainer Jan Jungandreas nennt die Situation „problematisch“. Selbst wenn womöglich vorübergehend per 3G-Regelung gespielt und trainiert werden kann, sobald die Zahlen sinken, wie im Sechs-Stufen-Plan der Landesregierung zur Wiederöffnung vorgesehen. „Dann haben wir für den Moment wieder 3G. Aber was ist, wenn es im Herbst wieder losgeht mit der Pandemie? Dann sind wir wieder am selben Punkt“, sagt Jungandreas.



Zunächst wollen die Verantwortlichen des NHV die aktuellen Entwicklungen abwarten. Speziell den Inhalt der neuen Corona-Verordnung, die am 7. Februar in Kraft tritt. „Wir diskutieren das Thema im Vorstand. Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen“, so Raab. Im Dezember und wohl auch im Januar werde man auch die Ungeimpften weiter bezahlen. Ob das dann auch für den Rest der Saison so bleibt, sei allerdings fraglich.

Training mit den Profis für Ungeimpfte als Option?

Raab weist aber gleichzeitig auf einen Widerspruch hin: „In der dritten Liga darfst du ungeimpft spielen, weil es als Profisport durchgeht und in der vierten Liga eben nicht.“ Deswegen denken die Verantwortlichen laut darüber nach, ihre ungeimpften Spieler für den Moment bei Profimannschaften mittrainieren zu lassen. Bundesligist SC DHfK Leipzig oder Zweitligist Dessau-Roßlau (mit dem langjährigen Trainer des NHV-Vorgängers SV Concordia Delitzsch Uwe Jungandreas) sind Teil des Gedankenspiels.

Ob das wirklich realistisch ist? Kaum vorstellbar, dass die Leipziger mit ihrer 100-prozentigen Impfquote Interesse daran haben, ungeimpfte Amateure in den Kader zu lassen. Zumal sich gerade bei der Handball-Europameisterschaft mehrere Akteure des Bundesligisten mit Corona infiziert haben. Es gab zwar keine schweren Verläufe, dennoch fallen Spieler zunächst aus, wenn sie in Quarantäne müssen.