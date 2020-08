Kein Pokal und bis zu fünf Auswechslungen: Das ist die Ausschreibung im Kreis Hannover

Wichtigste Änderung für das durch die Corona-Krise etwas andere Spieljahr dürfte sein, dass die Pokalwettbewerbe für ein Jahr ausgesetzt werden. In der Ausschreibung heißt es dazu lapidar: "In der Saison 2020/2021 wird ausnahmsweise kein Pokal ausgespielt."

"Ziele waren insbesondere, die Übersichtlichkeit zu erhöhen und die Regelungsdichte auf das zwingend erforderliche Maß zu reduzieren", wird Kreis-Vorsitzender Jens Grützmacher in einer Mitteilung auf der Verbandshomepage zitiert. "So sind nun etwa Wiederholungen von Bestimmungen der Ordnungen des NFV die absolute Ausnahme."

Zweite wichtige Änderung: In der Kreisliga sowie der 1. und 2. Kreisklasse darf künftig viermal, in der 3. und 4. Kreisklasse sogar fünfmal gewechselt werden. Während die Spieler in den beiden unteren Ligen des Kreises beliebig oft aus- und wieder eingewechselt werden dürfen, ist in der Kreisliga sowie der 1. und 2. Kreisklasse kein Rücktausch erlaubt.

Nicht alle Staffelsieger steigen direkt auf

Die Ausschreibung regelt ferner den Aufstieg - die spielleitende Stelle hält sich hier eine kleine Hintertür für zusätzliche Aufsteiger offen. Während sich die Staffelsieger in den sechs Kreisligen für eine Entscheidungsrunde um vier Aufstiegsplätze in der Bezirksliga qualifizieren, steigen die Staffelsieger der Kreisklassen direkt auf.