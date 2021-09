Ausschreitungen in Münster: Essen-Chef Uhlig entschuldigt sich "aufrichtig im Namen von RWE"

Vorstandschef Marcus Uhlig vom Regionalligisten Rot-Weiss Essen hat sich nach den Ausschreitungen beim Spiel bei Preußen Münster am Dienstagabend "aufrichtig im Namen von RWE" bei allen Verletzten entschuldigt. "Diese kriminellen Handlungen sind in keinster Weise zu tolerieren", sagte Uhlig einer Mitteilung zufolge: "Nachdem das Ausmaß deutlich wurde, ist die Freude über den Sieg auf dem grünen Rasen komplett in den Hintergrund geraten. Auch eine Mitarbeiterin von RWE ist körperlich traktiert worden, als sie auf dem Weg vom Stadion zu ihrem PKW unschuldig in die gewalttätigen Auseinandersetzungen geraten war."

