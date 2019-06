Außenseiter Brian Ryan gewinnt Gruppe-Rennen in Dresden

Dresden. Freudensprünge im Quartier des Überraschungssiegers, Freudentränen bei Lokalmatadorin Claudia Barsig und Enttäuschung im Lager der Favoriten – das erste Europa-Grupperennen in der Geschichte der Dresdner Galopprennbahn in Seidnitz bot Emotionen in der ganzen Bandbreite. Vor dem Großen Preis der Landeshauptstadt, einem mit 55.000 Euro dotierten Gruppe III-Rennen über 1400 Meter, gab es für fast alle Insider nur einen möglichen Sieger - die vierjährige Stute Broderie, die zum Galopp-Imperium von Scheich Mohammed bin Raschid al Maktoum aus Dubai gehört und in Frankreich trainiert wird. Doch die Top-Favoritin mit dem französischen Jockey Soufiane Saadi im Sattel musste sich am Ende mit Rang drei zufriedengeben. Denn der zweite Gast aus Frankreich, der vierjährige Wallach Brian Ryan unter Maxim Pecheur, schlug den höher eingeschätzten Konkurrenten ein Schnippchen.

Einzige Seidnitzer Vertreterin schlägt sich wacker

Der von Trainer Andrea Marcialis für Besitzerin Janina Bürger in Chantilly trainierte Finjaan-Sohn war erst am Mittwoch nachgenannt worden. Clever auf der Außenbahn geritten, hielt er auf der Zielgeraden dem Ansturm der Gegner stand und verwies Waldpfad auf Rang zwei. Janina Bürger jubelte über den keinesfalls erwarteten Erfolg, der immerhin die Siegprämie von 32.000 Euro einbrachte: „Mit Platz drei hatten wir vielleicht geliebäugelt, aber nie mit dem Sieg“, sagte sie freudestrahlend. Für Maxim Pecheur, den führenden Reiter in der deutschen Bestenliste, war es Balsam auf die Seele, denn weil er gemeinsam mit Filip Minarik bei der Anreise in eine Vollsperrung auf der Autobahn geraten war, hatte er die ersten beiden Rennen verpasst und mit Flying Flamingo damit im Auftakt-Rennen wohl auch einen weiteren Sieg an diesem Tag.

Den sicherte sich für die Dresdner Trainerin Claudia Barsig der eingesprungene Michael Cadeddu mit einem „Kistenritt“. Und Lokalmatadorin Claudia Barsig rührte dann im Gruppe-Rennen ihr Schützling Coppelia zu Freudentränen. Die vierjährige Stute, einzige Seidnitzer Vertreterin in dieser Premiere, schlug sich im Feld der acht Starter richtig gut und holte unter Michael Cadeddu als Vierte immerhin auch noch ein Preisgeld. „Sie ist so eine Kämpfernatur, gibt niemals auf“, sagte die völlig gerührte Trainerin fast schluchzend. Enttäuschung gab es dagegen nicht nur im Lager der Top-Favoritin Broderie, auch Andreas Wöhler, der wie andere Top-Trainer höchstpersönlich in Dresden angereist war, hatte von seinem dreijährigen Revelstoke deutlich mehr erwartet. Doch der Mitfavorit galoppierte als Letzter ins Ziel.

Immer mehr Gäste aus Tschechien und der Slowakei

Eine kleine Enttäuschung war an diesem Renntag, der erstmals eine so hochkarätige Prüfung bot, die Besucherzahl. Nur 5300 Zuschauer erlebten das Spektakel. „Da hatten wir uns schon ein paar mehr erhofft“, gab auch Geschäftsführer Uwe Tschirch zu, der glaubt, dass der kleine Regenschauer unmittelbar vorm Start des Renntages Mitschuld daran trug. So blieb auch der Gesamtumsatz mit 121.833,56 Euro ein wenig hinter den Erwartungen zurück, vor allem die rund 23.000 Euro im Gruppe-Rennen sorgten eher für einen Wermutstropfen.

Die beiden Seidnitzer Trainer Claudia Barsig und Stefan Richter, die mit 20 Pferden im Feld der 58 Starter stark vertreten waren, konnten am Ende dagegen mit diesem Renntag sehr zufrieden sein. Nach dem Sieg von Flying Flamingo gab es im dritten Rennen durch Adao, Cash the Checque (beide Richter) und Diamond Queen (Barsig) sogar einen kompletten Dresdner Einlauf. Dazu galoppierten noch andere Stallgefährten ins Geld. Uwe Tschirch freute neben dem guten Abschneiden der einheimischen Vollblüter aber auch der Sieg des aus der Slowakei angereisten Wirrwarr im sechsten Rennen. „In letzter Zeit kommen immer mehr Gäste aus Tschechien oder der Slowakei zu uns. Es ist schön, dass sie dann auch ab und zu mit einem Sieg nach Hause fahren und dann gern wiederkommen. Schließlich leben wir auch davon, zumal der Pferdebestand in Deutschland in den vergangenen Jahren eher rückläufig war.“

